Мощи святых мучеников Киприана и Иустины прибывают из Одессы на Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Ковчег с мощами святых Киприана и Иустины в пятницу прибывают в Храм-на-Крови в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Представители Екатеринбургской епархии по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла привозят мощи святых мучеников Киприана и Иустинии. Ковчег из Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря будет выставлен для поклонения в Храме-на-Крови до 15 февраля», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в 2005 году мощи этих святых были выставлены в московском Зачатьевском женском монастыре, в течение 10 дней поклониться им пришло 90 тыс. человек.

К помощи святых Киприану и Иустине «молитвенно прибегают для ограждения и защиты от всякой нечистой силы, которую могут наслать маги, гадалки и экстрасенсы», отметили в пресс-службе.

Епископ Киприан и игуменья Иустина жили во времена правления римского императора Декии в III веке, они пострадали во время гонения на христиан, были казнены.

Ранее сообщалось, что 4 февраля в Екатеринбург прибыла чудотворная икона — образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение» из Введенского мужского монастыря Киева. Чудодейственный образ пробудет на Урале до конца февраля.