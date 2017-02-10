Мощи святых мучеников Киприана и Иустины прибывают из Одессы на Урал
Ковчег с мощами будет выставлен для поклонения в
Ковчег с мощами будет выставлен для поклонения в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Ковчег с мощами святых Киприана и Иустины в пятницу прибывают в
«Представители Екатеринбургской епархии по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла привозят мощи святых мучеников Киприана и Иустинии. Ковчег из
Там добавили, что в 2005 году мощи этих святых были выставлены в московском Зачатьевском женском монастыре, в течение 10 дней поклониться им пришло 90 тыс. человек.
К помощи святых Киприану и Иустине «молитвенно прибегают для ограждения и защиты от всякой нечистой силы, которую могут наслать маги, гадалки и экстрасенсы», отметили в
Епископ Киприан и игуменья Иустина жили во времена правления римского императора Декии в III веке, они пострадали во время гонения на христиан, были казнены.
Ранее сообщалось, что 4 февраля в Екатеринбург прибыла чудотворная икона — образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение» из Введенского мужского монастыря Киева. Чудодейственный образ пробудет на Урале до конца февраля.