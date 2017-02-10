Огромную груду снега высыпали на улице Бориса Богаткова в Новосибирске
Огромная груда снега на тротуаре возмутила жителей Новосибирска, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Огромная груда снега на тротуаре возмутила жителей Новосибирска, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Очевидцы рассказали, что сотрудники коммунальной службы убрали снег с проезжей части на обочину дороги, рядом с тротуаром на улице Бориса Богаткова, между улицами Молодёжной и Гаранина.
В диспетчерской мэрии сообщили, что снег не вывозится потому, что его скопление на газонных зонах по закону разрешено.
«Но это же грязный снег! Противно проходить мимо этой грязи! Новосибирск разве помойка?», — возмущаются подписчики. Они опасаются за здоровье — если снег не будет убран, от растаявшего весной снега останется много