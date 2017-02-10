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07:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Огромную груду снега высыпали на улице Бориса Богаткова в Новосибирске

Огромная груда снега на тротуаре возмутила жителей Новосибирска, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

Очевидцы рассказали, что сотрудники коммунальной службы убрали снег с проезжей части на обочину дороги, рядом с тротуаром на улице Бориса Богаткова, между улицами Молодёжной и Гаранина.

В диспетчерской мэрии сообщили, что снег не вывозится потому, что его скопление на газонных зонах по закону разрешено.

«Но это же грязный снег! Противно проходить мимо этой грязи! Новосибирск разве помойка?», — возмущаются подписчики. Они опасаются за здоровье — если снег не будет убран, от растаявшего весной снега останется много песко-соляной смеси, которая поднимется в воздух пылью и осядет в лёгких горожан.

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