Бензин в Красноярске вновь подорожал

В Красноярске заправки сети «Газпромнефть» продолжают повышать цены на бензин. Очередное изменение ценников сегодня утром заметили автомобилисты. Напомним, волна подорожания бензина в Красноярске началась в январе этого года.

Как указано на стендах АЗС «Газпромнефть», АИ-95 в этой сети подорожал на 20 копеек и теперь стоит 36,80 руб. Также на 20 копеек стал дороже популярный АИ-92 — с 33,45 цена поднялась до 33,65 руб. за литр.

Напомним, в этой сети цены на бензин обычно меняются реже, чем в остальных. Но сейчас цены на других заправках остаются на том же уровне, что и в конце января. На «КНП» и «25 часов» бензин самой ходовой марки АИ-92 стоит 33,70 руб., а «Магнат-РД» еще с 20-х чисел января отпускает этот вид топлива за 33 рубля 80 копеек.