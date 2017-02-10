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07:22 (мск), источник: Newslab.ru

Бензин в Красноярске вновь подорожал

В Красноярске заправки продолжают повышать цены на бензин. Очередное изменение ценников сегодня утром заметили автомобилисты.

Источник: Reuters

В Красноярске заправки сети «Газпромнефть» продолжают повышать цены на бензин. Очередное изменение ценников сегодня утром заметили автомобилисты. Напомним, волна подорожания бензина в Красноярске началась в январе этого года.

Как указано на стендах АЗС «Газпромнефть», АИ-95 в этой сети подорожал на 20 копеек и теперь стоит 36,80 руб. Также на 20 копеек стал дороже популярный АИ-92 — с 33,45 цена поднялась до 33,65 руб. за литр.

Напомним, в этой сети цены на бензин обычно меняются реже, чем в остальных. Но сейчас цены на других заправках остаются на том же уровне, что и в конце января. На «КНП» и «25 часов» бензин самой ходовой марки АИ-92 стоит 33,70 руб., а «Магнат-РД» еще с 20-х чисел января отпускает этот вид топлива за 33 рубля 80 копеек.

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