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07:36 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Президент Владимир Путин наградил и поощрил известных уральцев

Сразу три жителя Свердловской области удостоились особого внимания со стороны главы государства.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин наградил и поощрил известных жителей Среднего Урала, сообщает 10 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

Как следует из текста указа президента, председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин награжден Орденом дружбы РФ «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Алтушкин в 1994 году основал «Русскую медную компанию, которая занимает третье место по производству меди в России. В 2016 году он получил наградной знак «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, который вручается за особые заслуги или выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Кроме того, Алтушкин занимается благотворительностью.

Также президент России объявил благодарность известному врачу и общественному деятелю Семену Спектору и завлабораторией ФГБУ «Институт геологии и геохимии» УрО РАН, ученому Валерию Черных.

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