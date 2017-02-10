Президент Владимир Путин наградил и поощрил известных уральцев
Сразу три жителя Свердловской области удостоились особого внимания со стороны главы государства.
Сразу три жителя Свердловской области удостоились особого внимания со стороны главы государства.
Президент России Владимир Путин наградил и поощрил известных жителей Среднего Урала, сообщает 10 февраля корреспондент «АиФ-Урал».
Как следует из текста указа президента, председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин награжден Орденом дружбы РФ «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Алтушкин в 1994 году основал «Русскую медную компанию, которая занимает третье место по производству меди в России. В 2016 году он получил наградной знак «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, который вручается за особые заслуги или выдающиеся достижения в сфере
Также президент России объявил благодарность известному врачу и общественному деятелю Семену Спектору и завлабораторией ФГБУ «Институт геологии и геохимии» УрО РАН, ученому Валерию Черных.