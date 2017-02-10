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07:38 (мск), источник: VN.RU

Тело искитимца отправили в крематорий вместо другого покойника

Мистическая история, достойная пера Гоголя, случилась в Искитиме. В местном морге перепутали трупы. Только перед кремацией родственники с ужасом поняли, что произошло. Мало того, тело одного из двух покойников успели перевезти в Новосибирск.

28 декабря житель Искитима Александр Сиротенко почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Бригада «Скорой помощи» доставила мужчину в противотуберкулезный диспансер. Через несколько суток, в день рождения своей сестры, четвертого января, мужчина скончался.

Валентина Цыпленкова, сестра Александра Сиротенко, сразу же приехала из Новосибирска в Искитим, чтобы проводить брата в последний путь. Однако возникли новые проблемы.

Тело покойного Александра Сиротенко находилось в морге на протяжении нескольких дней. В течение этого времени родственники усопшего неоднократно обращались к сотрудникам учреждения с просьбой провести опознание. Однако каждый раз получали категорический отказ.

Не сумев призвать сотрудников морга ни к здравому смыслу, ни к исполнению закона Валентина Ивановна обратилась в местное ритуальное агентство.

— Мы шестого января пошли в похоронное бюро здесь же в Искитиме и стали заказывать все необходимое для похорон на понедельник, девятое января, как нам сказали. У нас спрашивают: «Какой у него рост?». Я говорю: «Метр восемьдесят пять». Она говорит, что в морге сказали, что его рост — метр семьдесят три. Я им говорю, такого не может быть, чтобы за несколько дней он усох на одиннадцать сантиметров, — рассказывает сестра покойного Валентина Цыпленкова.

Заподозрив неладное, женщина начала выяснять у врачей причину смерти брата, но и здесь возникла несуразица.

— Я врачу задала вопрос. Говорю: «Что случилось?». Она говорит: «Лег, уснул и больше не проснулся». Я спрашиваю: «То есть никаких конкретных диагнозов, причин смерти?». Мне ответили: «Ничего, ничего! Мы не знаем, отчего он умер». Думаю, или у него второй инсульт был, все-таки он недавно перенес уже один инсульт, — говорит Валентина.

А теперь главный поворот. За день до похорон женщина узнала, что тело ее брата доставлено в новосибирский крематорий с документами на имя другого человека. Там-то все и выяснилось.

— Восьмого января, в воскресенье, к нам на кремацию поступило тело мужчины, однако при обязательном опознании тела сын умершего указал, что это не его отец. Изучая обстоятельства доставки тела и устанавливая личность умершего, было выяснено, что тело доставлено из морга искитимской больницы с нарушениями установленного порядка — без опознания родственниками умершего, — сообщил директор новосибирского крематория Евгений Паршуков.

Сотрудники крематория вошли в положение и бесплатно помогли отправить тело Александра Сиротенко обратно в Искитим.

— Министерство здравоохранения Новосибирской области считает данную ситуацию недопустимой. В данный момент мы проводим служебную проверку. По ее результатам понесут наказание не только непосредственные исполнители, но и их руководители, — подчеркнул и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов.

Также специалисты регионального Минздрава считают, что недобросовестно отработали в искитимском похоронном бюро. Специалисты таких организаций в курсе обязательных процедур, и не должны были закрывать глаза на отказ морга в опознании.

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