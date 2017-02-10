Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Трамп рассказал о "самой ужасной сделке" Обамы: "Это позор"
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Бабочки из шрамов
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
07:31 (мск), источник: Om1.ru

Спасатели назвали самое опасное место на льду Иртыша в Омске

Этой территорией оказалась прибрежная линия от гостиницы «Маяк» до моста имени 60-летия ВЛКСМ, условно называемого «возле СибАДИ».

Городская рейдовая комиссия в очередной раз проверила береговую линию Иртыша.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности и сотрудники МЧС по Омской области провели очередную совместную проверку опасных мест выхода на лед Иртыша в городе.

На сей раз основное внимание специалистов было сосредоточено на Советском округе Омска.

В результате проведения рейда, комиссия провела профилактические работы со встреченными рыбаками. Некоторые любители зимнего лова проигнорировали запрещающий знак и находились в зоне его действия.

Андрей Соседко, представитель городского управления по делам ГО и ЧС:

 — Главное, о чем должны знать и помнить жители, выходящие к водоему — это четкое следование необходимым нормам поведения при абсолютном соблюдении мер предосторожности, поскольку риск провалиться в воду и быть затянутым течением под лед вполне реален. Нахождение на речном льду в зимний период чревато непредвиденными последствиями, поскольку ледяной покров не везде достигает безопасной для человека толщины.

По данным спасателей, на сегодняшний день самым опасным участком Иртыша считается береговая линия от гостиница «Маяк» до моста имени 60-летия ВЛКСМ. Как поясняют в ГУ МЧС по Омской области, на этой территории находится много промоин — открытых участков воды. Из-за обильных снегопадов промоины припорошены снегом и практически незаметны, отчего очень опасны для омичей.

Спасатели рекомендуют не выходить без особой надобности на лед.

В городском управлении по делам ГО и ЧС, профилактические работы по предотвращению несчастных случаев на льду водоемов приносят положительные результаты — этой зимой не было зафиксировано ни одного несчастного случая на льду рек в границах Омского региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спасатели назвали самое опасное место на льду Иртыша в Омске
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
СМИ раскрыли подробности инцидента с ударом ВКС РФ в Сирии
Стена на границе с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Скончался один из изобретателей метода МРТ
В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь