Спасатели назвали самое опасное место на льду Иртыша в Омске

Городская рейдовая комиссия в очередной раз проверила береговую линию Иртыша.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности и сотрудники МЧС по Омской области провели очередную совместную проверку опасных мест выхода на лед Иртыша в городе.

На сей раз основное внимание специалистов было сосредоточено на Советском округе Омска.

В результате проведения рейда, комиссия провела профилактические работы со встреченными рыбаками. Некоторые любители зимнего лова проигнорировали запрещающий знак и находились в зоне его действия.

Андрей Соседко, представитель городского управления по делам ГО и ЧС:

— Главное, о чем должны знать и помнить жители, выходящие к водоему — это четкое следование необходимым нормам поведения при абсолютном соблюдении мер предосторожности, поскольку риск провалиться в воду и быть затянутым течением под лед вполне реален. Нахождение на речном льду в зимний период чревато непредвиденными последствиями, поскольку ледяной покров не везде достигает безопасной для человека толщины.

По данным спасателей, на сегодняшний день самым опасным участком Иртыша считается береговая линия от гостиница «Маяк» до моста имени 60-летия ВЛКСМ. Как поясняют в ГУ МЧС по Омской области, на этой территории находится много промоин — открытых участков воды. Из-за обильных снегопадов промоины припорошены снегом и практически незаметны, отчего очень опасны для омичей.

Спасатели рекомендуют не выходить без особой надобности на лед.

В городском управлении по делам ГО и ЧС, профилактические работы по предотвращению несчастных случаев на льду водоемов приносят положительные результаты — этой зимой не было зафиксировано ни одного несчастного случая на льду рек в границах Омского региона.