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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Тулеев: мировое потребление угля в будущем будет расти

По прогнозам международного энергетического агентства, рост потребления угля к 2020 году достигнет 2,8%.

Губернатор Кемеровской области подчеркнул, что необходимо разрабатывать технологии обогащения угля.

На приеме в честь Дня науки Аман Тулеев коснулся будущего угольной промышленности Кузбасса, сообщает пресс-служба обладминистрации. Губернатор отметил, что необходимо обогащать 80% добытого угля, в дальнейшем необходимо развивать углехимическую сферу производства. Уже сегодня кузбасские ученые разработали технологию производства углеродных сорбентов из отходов угледобычи. Они улавливают различные вредные газы и вещества и используются в самых разных сферах, от ЖКХ до космической отрасли. Запуск опытной установки мощностью 10 тонн сорбентов в год планируется осуществить ко Дню Шахтера-2017. Экономически это очень выгодно, так как одна тонна угля стоит около 2 000 рублей, а одна тонна сорбента — 300 000 рублей. В России сегодня производят 8 000 тонн сорбентов, еще 30 000 тонн закупается за рубежом. При этом потребность составляет более 100 000 тонн.

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