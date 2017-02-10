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08:03 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Власти Новосибирска выселят «Пионер» для театра Афанасьева

Здание кинотеатра — одно из старейших в Новосибирске.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 9 февраля в ходе брифинга со СМИ рассказал о том, что новосибирский театр Афанасьева займет помещения кинотеатра «Пионера». По словам градоначальника, арбитражный суд не поддержал позицию собственника кинотеатра — «Арт Сайн Синема Дистрибьюшн».

На сайте Арбитражного суда Новосибирской области опубликована резолютивная часть решения. В нем говорится, что ООО «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» должно освободить помещения общей площадью 1443,7 кв. м на Горького, 52 и передать их департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска за 10 дней с момента вступления решения в законную силу.

«Мы надеемся решить вопрос в течение двух месяцев, чтобы театр получил достойное помещение», — сообщила, в свою очередь, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть похвалил начальницу департамента культуры за быстрое решение вопроса с переездом театра.

Здание кинотеатра — одно из старейших в Новосибирске, построенное в начале 20 века. Там располагался первый в Новосибирске детский кинотеатр «Юнгштурм», который позже был переименован в «Пионер».

В новосибирской сети ООО «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» в настоящее время шесть кинотеатров.

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