Казахстанцы укажут на сто главных проблем в здравоохранении

АСТАНА, 10 фев — Sputnik. Медицинская общественность Казахстана запустила в Facebook и WhatsApp опрос населения с целью выявления злободневных проблем системы здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава.

В Казахстане при поддержке министерства здравоохранения инициирована социальная кампания «100 проблем — 100 решений — 100 дней», в рамках которой стартовал опрос.

«Нам необходимо выявить 100 самых безотлагательных и насущных проблем, которые актуальны для населения и медицинской общественности. Из уст наших граждан хотелось бы услышать о возникающих трудностях при получении медицинских услуг, о проблемах сферы здравоохранения, с которыми они сталкиваются ежедневно. Нам также интересно получить предложения от самих граждан по улучшению качества и удобства в получении медицинских услуг, которые обязательно будут учтены при выработке решений», — пояснил министр Елжан Биртанов.

Обращения можно отсылать на адрес ainur.health@gmail.com. Каждое письму присваивается уникальный номер, проблемы группируются по категориям и вырабатываются решения.

«В список “100 проблем” включаются те вопросы, которые можно решить в кратчайшие сроки, условно в течение 100 дней. Для прозрачности мы предлагаем разместить в социальной сети Facebook весь список выдвинутых населением проблем со ссылкой на конкретное обращение и дать возможность каждому обратившемуся отследить приоритетность вопроса и предлагаемые пути решения. Проблемы, требующие значительного времени и ресурсов для разрешения, будут переданы в министерство здравоохранения для выработки решений совместно с руководителями комитетов, структурных подразделений и территориальных департаментов МЗ РК в рамках исполнения системных программных документов отрасли», — прокомментировала и.о. генерального директора РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» Айнур Айыпханова.

Учитывая охват и популярность данного проекта, принято решение о продлении опроса до 18:00 часов 17 февраля. Теперь обращения можно отправлять по адресу 100@rcrz.kz.