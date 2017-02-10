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07:51 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае десять детей сняли с рейса из-за нарушения перевозки

У водителя автобуса не было разрешения на перевозку, а тахограф был неисправен.

В Ермаковском районе Красноярского края дорожные полицейские на стационарном посту ДПС «Ойский» остановили микроавтобус, двигавшегося по федеральной трассе М-54 из Красноярска в Кызыл. В транспортном средстве находились 10 детей в возрасте от 8 до 13 лет. Как сообщают в ГУ МВД по Красноярскому краю, документов, подтверждающих законность организованной перевозки несовершеннолетних, водитель предоставить не смог.

Сам автобус принадлежит частному лицу, не был оборудован системой ГЛОНАСС, а тахограф находится в неисправном состоянии. Детей сняли с рейса и разместили в гостинице, где обеспечили питанием. Сегодня утром детей забрали родители.

Теперь водителю, перевозившему детей нелегально, грозит штраф в размере 3 тысяч рублей, должностным лицам 25 тысяч рублей, а юридическому лицу 100 тысяч рублей.

Напомним, летом прошлого года «ГАЗель» с 11 детьми из Красноярского края, которые ехали на соревнования по плаванию, попала в аварию в Новосибирской области. Дети получили травмы различной тяжести. Как выяснилось позже водитель «ГАЗели» 8 раз привлекался к ответственности за превышение скорости и не имел права на переовзку.

Несмотря на ужесточения закона о перевозки детей, детей продолжают перевозить без разрешения. Так, 6 февраля этого года сотрудники ДПС тогда остановили автобус, который следовал из Ермаковского района в Железногорск на соревнования. У водителя также не был установлен ГЛОНАСС, а томограф показал скорость 110 км/ч, хотя максимальная скорость для перевозки детей — 60 км/ч.

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