Иркутский областной перинатальный центр капитально отремонтируют и модернизируют
Иркутский областной перинатальный центр будет капитально отремонтирован и модернизирован, сообщил на
Иркутский областной перинатальный центр будет капитально отремонтирован и модернизирован, сообщил на
«Я дал поручение правительству Иркутской области выделить средства для этого. У нас есть все возможности, чтобы мы этот объект к концу нынешнего года отремонтировали», — цитирует главу региона
По данным Сергея Левченко, за 2016 год показатель младенческой смертности составил 6,2 на 1000 детей, родившихся живыми, он снизился на 11,3% по сравнению с 2015 годом.
Кроме того, губернатор отметил, что в целом в Иркутской области в течение двух смертность постоянно снижается. В 2016 году по сравнению с предыдущим годом показатель смертности снизился на 2,2% — это 714 сохраненных жизней. Показатель смертности от болезней органов кровообращения уменьшился на 2,9%. Показатель смертности от