Иркутский областной перинатальный центр капитально отремонтируют и модернизируют

«Я дал поручение правительству Иркутской области выделить средства для этого. У нас есть все возможности, чтобы мы этот объект к концу нынешнего года отремонтировали», — цитирует главу региона пресс-служба.

По данным Сергея Левченко, за 2016 год показатель младенческой смертности составил 6,2 на 1000 детей, родившихся живыми, он снизился на 11,3% по сравнению с 2015 годом.