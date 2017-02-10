Пушистые комочки: Приморский сафари-парк показал обаятельных детей Тимура и Амура

Владивосток, 10 февраля, PrimaMedia.

Феноменальная и нашумевшая на весь мира дружба тигра Амура с козлом Тимуром из Приморского сафари-парка давно завершилась, оба самца живут со своими невестами по разным вольерам. Более того, у обеих пар уже появилось потомство — от союза Амура с тигрицей Уссури появился тигренок Шерхан, а у Тимура с козой Меркель из Подмосковья совсем недавно родился козленок. Пока мама новорожденного сына Тимура не уехала обратно к хозяину, фотокорреспондент ИА PrimaMedia посетил парк и заснял тигриную и козлиную пары, а также их детей.

Сын тигриной пары Амура и Уссури появился на свет вместе с сестричкой 18 сентября 2016 года. Когда мама отказалась кормить своих малышей, новорожденная самочка погибла, а вот ее брата ветеринар сафари-парка Василина Татаурова сумела выходить. Нареченный Шерханом тигренок стал практически домашним котом и новым членом семьи ветврача. Первый месяц жизни малыша был очень трудным, и он жил под круглосуточным присмотром, пил молоко из бутылочки для младенцев и был практически беспомощным. Тигренок окреп, весит 20 кг и сейчас уже проживает на территории сафари-парка.