Пушистые комочки: Приморский сафари-парк показал обаятельных детей Тимура и Амура
Тигренку Шерхану идет пятый месяц, новорожденному козленку имя еще не придумали.
Тигренку Шерхану идет пятый месяц, новорожденному козленку имя еще не придумали.
Владивосток, 10 февраля, PrimaMedia.
Феноменальная и нашумевшая на весь мира дружба тигра Амура с козлом Тимуром из Приморского
Сын тигриной пары Амура и Уссури появился на свет вместе с сестричкой 18 сентября 2016 года. Когда мама отказалась кормить своих малышей, новорожденная самочка погибла, а вот ее брата ветеринар
Козленок Тимура и его невесты Меркель родился совсем недавно — 25 января. Коза приехала в Приморье из Московской области для знакомства с именитым женихом весной 2016 года. У новорожденного козленка расцвета мамы и узнаваемое белое пятно на боку от папы, отмечают зооинженеры