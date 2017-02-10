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07:55 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Долгожданное потепление придет в Екатеринбург в выходные

Днем столбик термометра будет показывать комфортные 10−12 градусов ниже нуля.

Потепление придет в эти выходные в Екатеринбург и Свердловскую область, сообщили 10 февраля «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Днем в субботу будет 14−16 градусов ниже нуля, а в воскресенье потеплеет до 10−12 градусов.

А вот ночами будет все также прохладно. Температура воздуха в разных районах составит от 22 до 28 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3−8 метров в секунду. На дорогах возможно образование снежных накатов.

Эта рабочая неделя на Среднем Урале выдалась морозной. Ночью столбик термометра приближался к тридцатиградусной отметке, днем было 20−25 градусов ниже нуля. Неделя выдалась одной из самых холодных на Среднем Урале в этом году.

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