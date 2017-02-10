Долгожданное потепление придет в Екатеринбург в выходные

Потепление придет в эти выходные в Екатеринбург и Свердловскую область, сообщили 10 февраля «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Днем в субботу будет 14−16 градусов ниже нуля, а в воскресенье потеплеет до 10−12 градусов.

А вот ночами будет все также прохладно. Температура воздуха в разных районах составит от 22 до 28 градусов.