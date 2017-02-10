Казанские вокзалы оборудуют автоматами электронных очередей

Пассажиры «Казань-1» и «Казань-2» смогут значительно сократить время покупки билетов на поезда дальнего следования, сообщает пресс-служба мэрии.

Система управления электронной очередью включает оборудование и программное обеспечение, позволяющее упорядочить прием посетителей, ускорить процесс обслуживания и сократить время их ожидания в очереди, а также получить эффективный инструмент контроля загрузки и качества работы персонала.