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11:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанские вокзалы оборудуют автоматами электронных очередей

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В 2017 году казанские вокзалы оборудуют автоматами электронных очередей.

Пассажиры «Казань-1» и «Казань-2» смогут значительно сократить время покупки билетов на поезда дальнего следования, сообщает пресс-служба мэрии.

Система управления электронной очередью включает оборудование и программное обеспечение, позволяющее упорядочить прием посетителей, ускорить процесс обслуживания и сократить время их ожидания в очереди, а также получить эффективный инструмент контроля загрузки и качества работы персонала.

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