В Казахстане проходит приписка граждан к призывным участкам
Уважительными причинами неявки граждан на призывные участки в установленные сроки признаются заболевание (травма), связанное с утратой трудоспособности.
Уважительными причинами неявки граждан на призывные участки в установленные сроки признаются заболевание (травма), связанное с утратой трудоспособности.
В Казахстане продолжается приписка к призывным участкам. Приписка проводится ежегодно с 1 января по 1 апреля в целях принятия граждан на воинский учет, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и физической подготовленности. Всего по стране постановке на воинский учет в текущем году подлежат порядка 100 000 казахстанцев, сообщает
Ежедневно в местные органы военного управления по месту жительства для прохождения медицинского освидетельствования и определения степени годности к воинской службе прибывают учащиеся общеобразовательных и
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» приписаться к призывным участкам должны граждане РК, которым в год приписки исполняется 17 лет. Исключение составляют граждане, страдающие тяжелыми заболеваниями, лишенные возможности самостоятельного передвижения, подтвержденными справками соответствующих