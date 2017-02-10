В Казахстане проходит приписка граждан к призывным участкам

В Казахстане продолжается приписка к призывным участкам. Приписка проводится ежегодно с 1 января по 1 апреля в целях принятия граждан на воинский учет, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и физической подготовленности. Всего по стране постановке на воинский учет в текущем году подлежат порядка 100 000 казахстанцев, сообщает пресс-служба МО РК.

Ежедневно в местные органы военного управления по месту жительства для прохождения медицинского освидетельствования и определения степени годности к воинской службе прибывают учащиеся общеобразовательных и средне-специальных учебных заведений. Согласно утвержденному местными исполнительными органами графику в день отделы по делам обороны принимают свыше 100 человек.