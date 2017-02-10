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08:53 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане проходит приписка граждан к призывным участкам

Уважительными причинами неявки граждан на призывные участки в установленные сроки признаются заболевание (травма), связанное с утратой трудоспособности.

В Казахстане продолжается приписка к призывным участкам. Приписка проводится ежегодно с 1 января по 1 апреля в целях принятия граждан на воинский учет, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и физической подготовленности. Всего по стране постановке на воинский учет в текущем году подлежат порядка 100 000 казахстанцев, сообщает пресс-служба МО РК.

Ежедневно в местные органы военного управления по месту жительства для прохождения медицинского освидетельствования и определения степени годности к воинской службе прибывают учащиеся общеобразовательных и средне-специальных учебных заведений. Согласно утвержденному местными исполнительными органами графику в день отделы по делам обороны принимают свыше 100 человек.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» приписаться к призывным участкам должны граждане РК, которым в год приписки исполняется 17 лет. Исключение составляют граждане, страдающие тяжелыми заболеваниями, лишенные возможности самостоятельного передвижения, подтвержденными справками соответствующих лечебно-профилактических учреждений или врачебно-трудовых экспертных комиссий. Уважительными причинами неявки граждан на призывные участки в установленные сроки признаются заболевание (травма), связанное с утратой трудоспособности, смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, препятствия стихийного характера или другие обстоятельства. При этом причины несвоевременного прибытия должны быть подтверждены соответствующими документами.

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