Ночью в Челябинской области было до минус 41 градуса

До минус 41 градуса опускались столбики термометров минувшей ночью в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местных синоптиков.

«В отдельных районах за минувшие сутки отмечались слабые метели, днем — усиление ветра до 15 м/с, в горных районах — изморозь. Температура воздуха днем в четверг составляла минус 16−22, ночью — 26−35, в низинах — до 41 градуса ниже нуля», — говорится в сообщении Челябинского ЦГМС.

В 8 утра в Челябинске было минус 32 градуса, влажность воздуха 68%, ветер юго-восточный 1−2 м/с, атмосферное давление 748 мм и в течение дня оно существенно не изменится.

Напомним, из-за морозов сегодня, 10 февраля, в Челябинске отменены занятия для учащихся 1−4 классов в первую и вторую смены, в Троицке не учатся 1−9 классы первой смены, в Магнитогорске в первую смену — 1−11 классы, во вторую — только младшее звено, 1−4 классы. В Аше уроки отменены для учащихся 1−9 классов в первую смену.

До 12 февраля в регионе действует штормовое предупреждение: в горах и низинах сохранится сильный мороз, минимальная температура воздуха — минус 35−40 градусов в ночное время.