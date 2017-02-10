Ночью в Челябинской области было до минус 41 градуса
До 12 февраля в регионе действует штормовое предупреждение: в горах и низинах сохранится сильный мороз.
До 12 февраля в регионе действует штормовое предупреждение: в горах и низинах сохранится сильный мороз.
До минус 41 градуса опускались столбики термометров минувшей ночью в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местных синоптиков.
«В отдельных районах за минувшие сутки отмечались слабые метели, днем — усиление ветра до 15 м/с, в горных районах — изморозь. Температура воздуха днем в четверг составляла минус 16−22, ночью — 26−35, в низинах — до 41 градуса ниже нуля», — говорится в сообщении Челябинского ЦГМС.
В 8 утра в Челябинске было минус 32 градуса, влажность воздуха 68%, ветер
Напомним,
До 12 февраля в регионе действует штормовое предупреждение: в горах и низинах сохранится сильный мороз, минимальная температура воздуха — минус 35−40 градусов в ночное время.