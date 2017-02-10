В Омске за четыре месяца выпало больше снега, чем за весь прошлый зимний сезон

Сегодня администрация Омска сообщила, что сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» за минувшие сутки вывезли на специализированные полигоны более 8000 кубических метров снега.

Администрация Омска:

— Работы велись во всех административных округах. В частности, на дорогах по улицам Торговая, Степанца, Омская, 1-я Трамвайная, Серова, 6-я Станционная, Светловская, Воровского, Лизы Чайкиной, 6-я Шинная, 4-я Железнодорожная, 4-я Транспортная, 3-я Молодежная, 10 лет Октября, Герцена, Институтская, Куйбышева, Чернышевского, Орджоникидзе, Октябрьская, 9-я Северная, Арктическая, проспекте Королева, Красноярском тракте и на многих других объектах улично-дорожной сети.

Этой зимой город убирать сложнее, чем прошлой. Метеорологи рассказали, что с октября 2016 года по январь 2017 года в Омске выпало на 20% больше снега, чем за весь прошлый зимний сезон (включая февраль и март).