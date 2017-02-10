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08:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Водоснабжение чистой водой в Челябинской области под угрозой срыва

В связи с предстоящим паводком возрастут риски массовых инфекционных заболеваний среди населения из-за износа очистных сооружений.

В Челябинской области растёт риск массовых инфекционных заболеваний среди населения. Причина — в приближающемся паводке и в износе очистных сооружений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

Главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление, согласно которому главам муниципалитетов в регионе предписано предпринять меры по обеспечению бесперебойного водоснабжения населения Челябинской области в период паводка. Документ акцентирует внимание руководителей на необходимости предусмотреть возможные резервные источники, а также принять меры по очистке территории санитарных зон охраны водоисточников от мусора, грязного снега и льда, свалок бытовых отходов, и других мер по предотвращению возможного загрязнения источников воды.

Также предписано принять меры к реконструкции водозаборов, не имеющих необходимого комплекса очистных сооружений. При этом отмечается возможное ухудшение качества питьевой воды практически во всех крупных и небольших городах Челябинской области. В большинстве случаев это связано с недостаточной эффективностью очистных сооружений.

Обращено внимание глав муниципалитетов и на необходимость заранее подготовить резервные мобильные емкости с питьевой водой, на случай чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в Челябинской области правоохранителями периодически выявляются нарушения и преступления связанные с хищениями по программе повышения качества питьевой воды «Чистая вода». Отрасль водоснабжения и водоотведения в Челябинской области существенно недофинансируется, но главное в ней высокая коррумпированность чиновников, которая проявляется при выделении средств.

Вместе с тем, губернатор Челябинской области Борис Дубровский требует от глав муниципалитетов предоставить в комиссию по чрезвычайным ситуациям (КЧС) информацию о мерах, принимаемых в целях подготовки к безопасному пропуску паводковых вод. В муниципалитетах, наиболее подверженных воздействию стихии, пройдут совещания с главами и ответственными профильных учреждений. Так, запланированы заседания областной КЧС для зон Челябинской области — 28 февраля состоится заседание в Варне для южной зоны, 14 марта для северной и центральной зон в Челябинске, 21 марта в Златоусте для горнозаводской зоны.

Как сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, в случае необходимости будут задействованы системы оповещения населения — комплексная система экстренного оповещения, система РАСЦО, средства мобильного оповещения: машины с рупорными громкоговорителями МЧС, МВД, ПАО «Ростелеком». При необходимости сотрудники экстренных служб совершат подворовые обходы и примут другие меры.

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