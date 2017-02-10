В Нижнем Новгороде неприятный запах в Московском районе исчезнет к 2018 году

По его словам, в этом году на предприятии установят новое оборудование для очистки запаха и проведут комплекс мер. В частности, комбинат прекращает выпуск некоторых линеек продукции, начинает использовать другое сырье и реконструирует очистные сооружения стоков, что так же повлияет на уменьшение интенсивности запаха.

Представитель НМЖК пообещал, что к 2018 году предприятие реализует все эти проекты и сможет устранить неприятный запах.

Депутат гордумы Роман Буланов отметил, что сейчас вопрос неприятного запаха от деятельности предприятия закрыт на 80%, но жители ждут, когда же в Московском районе воздух станет без отдушины.