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09:54 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде неприятный запах в Московском районе исчезнет к 2018 году

В Московском районе неприятный запах с Нижегородского масло-жирового комбината исчезнет к концу 2017 года. Об этом сообщил главный энергетик АО «НМЖК» Михаил Кашицин на заседании комиссии по экологии городской думы.

По его словам, в этом году на предприятии установят новое оборудование для очистки запаха и проведут комплекс мер. В частности, комбинат прекращает выпуск некоторых линеек продукции, начинает использовать другое сырье и реконструирует очистные сооружения стоков, что так же повлияет на уменьшение интенсивности запаха.

Представитель НМЖК пообещал, что к 2018 году предприятие реализует все эти проекты и сможет устранить неприятный запах.

Депутат гордумы Роман Буланов отметил, что сейчас вопрос неприятного запаха от деятельности предприятия закрыт на 80%, но жители ждут, когда же в Московском районе воздух станет без отдушины.

Начальник отдела контрольно-надзорной деятельности департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ПФО Валерия Лебедева подтвердила, что количество жалоб на неприятный запах от предприятия значительно снизилось, по всем жалобам делались замеры загрязнений, и нарушений выявлено не было.

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