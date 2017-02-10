Мошенники рассылают письма о псевдодолгах
О новом способе мошенничества предупреждают в ФССП.
О новом способе мошенничества предупреждают в ФССП.
Мошенники от имени судебных приставов массово рассылают гражданам уведомления о псевдодолгах, которые необходимо экстренно оплатить во избежание ареста имущества, предостерегают в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
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В ФФСП отмечают, что при переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл с вирусом, «который может не детектироваться современными антивирусными средствами».
В этой связи ведомство категорически запрещает получателям лжеписем от имени ФССП открывать эти архивные файлы, содержащие вирусы.
«Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера, ФССП рекомендует обращаться в правоохранительные органы», — говорится в