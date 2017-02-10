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08:25 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Мошенники рассылают письма о псевдодолгах

О новом способе мошенничества предупреждают в ФССП.

Мошенники от имени судебных приставов массово рассылают гражданам уведомления о псевдодолгах, которые необходимо экстренно оплатить во избежание ареста имущества, предостерегают в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В сообщении пресс-службы ФССП в частности говорится: «ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код».

В пресс-релизе также отмечается, что текст сообщения выглядит примерно так: «ФССП извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11 февраля 2017 года. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: ссылка».

В ФФСП отмечают, что при переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл с вирусом, «который может не детектироваться современными антивирусными средствами».

В этой связи ведомство категорически запрещает получателям лжеписем от имени ФССП открывать эти архивные файлы, содержащие вирусы.

«Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера, ФССП рекомендует обращаться в правоохранительные органы», — говорится в пресс-релизе.

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