СМИ: туберкулез выявлен у воспитателя детсада в Ростове
Туберкулез диагностирован у воспитателя детского сада № 95 в Пролетарском районе донской столицы, сообщает 161.ру.
Туберкулез диагностирован у воспитателя детского сада № 95 в Пролетарском районе донской столицы, сообщает 161.ру.
Заболевание в начальной стадии выявлено во время плановой диагностики. Как сообщила заведующая детсадом Валентина Бузина, флюорографию сотрудники делают раз в полгода.
«Во время предыдущего обследования все было нормально, в этот раз у воспитателя обнаружили на легких затемнения», — рассказала руководитель дошкольного учреждения.
Теперь воспитанникам детсада предстоит находиться под строгим наблюдением врачей в течение года.