СМИ: туберкулез выявлен у воспитателя детсада в Ростове

Заболевание в начальной стадии выявлено во время плановой диагностики. Как сообщила заведующая детсадом Валентина Бузина, флюорографию сотрудники делают раз в полгода.

«Во время предыдущего обследования все было нормально, в этот раз у воспитателя обнаружили на легких затемнения», — рассказала руководитель дошкольного учреждения.

Теперь воспитанникам детсада предстоит находиться под строгим наблюдением врачей в течение года.