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11:13 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

СМИ: туберкулез выявлен у воспитателя детсада в Ростове

Туберкулез диагностирован у воспитателя детского сада № 95 в Пролетарском районе донской столицы, сообщает 161.ру.

Источник: Аргументы и факты

Заболевание в начальной стадии выявлено во время плановой диагностики. Как сообщила заведующая детсадом Валентина Бузина, флюорографию сотрудники делают раз в полгода.

«Во время предыдущего обследования все было нормально, в этот раз у воспитателя обнаружили на легких затемнения», — рассказала руководитель дошкольного учреждения.

Теперь воспитанникам детсада предстоит находиться под строгим наблюдением врачей в течение года.

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