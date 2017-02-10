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08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе будут судить мужчину за преступление 1998 года

Все это время он скрывался от следствия, пытаясь избежать уголовного наказания.

Мужчину удалось задержать спустя 18 лет после совершения преступления.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, задержанным оказался 40-летний житель Таштагольского района Кемеровской области. В феврале 1998 года он и еще 4 мужчин посадили в машину 3 девушек, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней. Они отвезли пострадавших в баню, где совершили в их отношении преступные действия сексуального характера. После этого все пятеро скрылись от правоохранительных органов. Двоих из них удалось задержать в 2003 и в 2009 годах. Уголовное дело в отношении еще двоих было прекращено в 2009 году за истечением срока давности.

Последнего подозреваемого удалось задержать в ноябре 2016 года в Ачинске, Красноярский край. Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц) в ред. Федерального закона от 13.06.1996 года было возобновлено. Мужчину доставили в следственный отдел по городу Таштагол, он признал свою вину полностью. Сейчас уголовное дело передано в суд.

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