В Кузбассе будут судить мужчину за преступление 1998 года

Мужчину удалось задержать спустя 18 лет после совершения преступления.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, задержанным оказался 40-летний житель Таштагольского района Кемеровской области. В феврале 1998 года он и еще 4 мужчин посадили в машину 3 девушек, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней. Они отвезли пострадавших в баню, где совершили в их отношении преступные действия сексуального характера. После этого все пятеро скрылись от правоохранительных органов. Двоих из них удалось задержать в 2003 и в 2009 годах. Уголовное дело в отношении еще двоих было прекращено в 2009 году за истечением срока давности.