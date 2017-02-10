В Кузбассе будут судить мужчину за преступление 1998 года
Все это время он скрывался от следствия, пытаясь избежать уголовного наказания.
Все это время он скрывался от следствия, пытаясь избежать уголовного наказания.
Мужчину удалось задержать спустя 18 лет после совершения преступления.
Как сообщает
Последнего подозреваемого удалось задержать в ноябре 2016 года в Ачинске, Красноярский край. Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц) в ред. Федерального закона от