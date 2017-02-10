3-летний ребенок закрыл маму с подругой на балконе: пришлось звать спасателей

В 20 часов вечера 9 февраля 3-летний ребенок закрыл свою маму и ее подругу на балконе. В квартире помимо ребенка хозяйки находился также годовалый ребенок пришедшей в гости подруги. Женщины не смогли сами попасть в квартиру и вызвали спасателей МАСС.

Спасатели взломали дверь в жилье и освободили 20- и 22-летних женщин. Озябшие женщины в медицинской помощи не нуждались, от осмотра медиков отказались.