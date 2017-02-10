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08:44 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Украине впервые будут выдавать международные водительские права

Сервисные центры МВД начали выдавать международные удостоверения водителя.

Источник: Telegraf.com.ua

Отныне в территориальных сервисных центрах Министерства внутренних дел можно получить международное водительское удостоверение. Об этом информирует пресс-служба МВД.

«Международное удостоверение водителя — это новая услуга сервисных центров МВД, которая никогда ранее не была доступна в МРЭО. Получить международное водительское удостоверение можно только при наличии национального удостоверения водителя, при этом национальное удостоверение не изымается. По международным нормам, оно выглядит как небольшая картонная книжечка. Благодаря нему расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами, а также оно имеет важное значение для граждан, которые длительное время находятся за рубежом», — рассказал руководитель Главного сервисного центра Владислав Криклий.

Отмечается, что получение международного удостоверения водителя позволит управлять транспортными средствами на территории тех стран, которые присоединились к Женевской Конвенции о дорожном движении 1949 года. Ранее национальные удостоверения водителя давали возможность ездить на авто только на территории стран, присоединившихся к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Международное удостоверение водителя выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального удостоверения водителя, сроком действия на 3 года. Стоимость услуги составит — 34 грн 16 коп. Рассекречен новый Porsche Cayenne Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации.

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