Число дорожных знаков сократили в 1,5 раза на пяти улицах в центре столицы

Ведение уменьшенных дорожных знаков позволило сократить их число в 1,5 раза — с 832 до 593 — на пяти улицах в центре города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки установили в рамках эксперимента на пяти улицах в ЦАО. Новые знаки появились на Большой и Малой Никитской улицах, Скарятинском, Гранатном и Брюсовом переулках.

При стандартном размере дорожного знака 70 на 70 сантиметров, размер информационных табличек на Большой Никитской улице, а также в Гранатном и Брюсовом переулках теперь составляет 50 на 50 сантиметров. На Малой Никитской улице и в Скарятинском переулке их габариты еще меньше — 40 на 40 сантиметров.

По словам руководителя столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, отдельные информационные таблички «Инвалид» и «Платные услуги» теперь включены в состав совмещенных дорожных знаков, что облегчает визуальное восприятие информации.

Как подчеркнул Ликсутов, уменьшенные знаки хорошо зарекомендовали себя во многих городах мира. При этом сокращение числа знаков и уменьшение их размера позволит оптимизировать расходы городского бюджета на их закупку и установку.