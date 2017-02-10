Число дорожных знаков сократили в 1,5 раза на пяти улицах в центре столицы
Количество дорожных знаков уменьшилось с 832 до 593.
Количество дорожных знаков уменьшилось с 832 до 593.
Ведение уменьшенных дорожных знаков позволило сократить их число в 1,5 раза — с 832 до 593 — на пяти улицах в центре города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки установили в рамках эксперимента на пяти улицах в ЦАО. Новые знаки появились на Большой и Малой Никитской улицах, Скарятинском, Гранатном и Брюсовом переулках.
При стандартном размере дорожного знака 70 на 70 сантиметров, размер информационных табличек на Большой Никитской улице, а также в Гранатном и Брюсовом переулках теперь составляет 50 на 50 сантиметров. На Малой Никитской улице и в Скарятинском переулке их габариты еще меньше — 40 на 40 сантиметров.
По словам руководителя столичного департамента транспорта и
Как подчеркнул Ликсутов, уменьшенные знаки хорошо зарекомендовали себя во многих городах мира. При этом сокращение числа знаков и уменьшение их размера позволит оптимизировать расходы городского бюджета на их закупку и установку.