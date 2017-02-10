Новая схема движения по территории аэропорта заработала в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе аэропорта, изменения в схеме движения вызваны началом строительства второй очереди аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий, а также с демонтажем старого терминала В.

«На данный момент идет процесс возведения строительного забора. Новая схема движения будет регулироваться соответствующими дорожными знаками. Пешеходам теперь необходимо передвигаться по привокзальной площади только по установленным маршрутам, т.е. исключительно по созданным для них дорожкам», — добавили в пресс-службе аэропорта.