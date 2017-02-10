Новая схема движения по территории аэропорта заработала в Волгограде
Новая схема движения введена на территории Международного аэропорта Волгоград.
Новая схема движения введена на территории Международного аэропорта Волгоград.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«На данный момент идет процесс возведения строительного забора. Новая схема движения будет регулироваться соответствующими дорожными знаками. Пешеходам теперь необходимо передвигаться по привокзальной площади только по установленным маршрутам, т.е. исключительно по созданным для них дорожкам», — добавили в
Так, согласно новой схеме, машины обычных граждан будут проезжать через КПП к терминалу А, т.е. зданию внутренних воздушных линий.