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10:17 (мск), источник: АиФ Волгоград

Новая схема движения по территории аэропорта заработала в Волгограде

Новая схема движения введена на территории Международного аэропорта Волгоград.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе аэропорта, изменения в схеме движения вызваны началом строительства второй очереди аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий, а также с демонтажем старого терминала В.

«На данный момент идет процесс возведения строительного забора. Новая схема движения будет регулироваться соответствующими дорожными знаками. Пешеходам теперь необходимо передвигаться по привокзальной площади только по установленным маршрутам, т.е. исключительно по созданным для них дорожкам», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Так, согласно новой схеме, машины обычных граждан будут проезжать через КПП к терминалу А, т.е. зданию внутренних воздушных линий. VIP-клиенты смогут подъезжать к зданию нового терминала С и разворачиваться, объехав расположенную перед входом в здание терминала зеленую зону.

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