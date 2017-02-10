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10:18 (мск), источник: НИА Самара

Рыболовам Самарской области рекомендуется не пробивать несколько лунок рядом, не собираться большими группами

Инспекторы Центра ГИМС продолжают патрулировать водоемы Самары и региона.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области регулярно проводят патрулирования на акваториях области. В ходе рейдов и патрулирований инспекторы ГИМС обращают внимание людей на правила безопасности при нахождении на льду водоемов. Напоминают, что при себе всегда необходимо иметь средства спасения: спасательный жилет, веревку, чтобы в случае необходимости оказать помощь. Для закрепления результата своей работы сотрудники ГИМС распространяют информационные памятки-листовки, в которых рассказывается о мерах безопасности на водных объектах в зимнее время года.

Рыболовам рекомендуется не пробивать несколько лунок рядом, не собираться большими группами в одном месте, не рисковать и не ловить рыбу возле промоин, обязательно иметь при себе веревку длиной 12−15 метров. Осторожными нужно быть не только рыбакам, но и всем гражданам: ни в коем случае нельзя выходить на лёд в темное время суток и при плохой видимости. Ступать по льду следует осторожно, обходить все подозрительные места. В случае потрескивания льда следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности льда, сообщает облМЧС.

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