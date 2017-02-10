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10:19 (мск), источник: НИА Самара

«Малая Лыжня» состоится в парке Дружбы в Самаре

Мероприятие нацелено на людей с ограниченными возможностями здоровья.

12 февраля состоится уникальное спортивное мероприятие, ориентированное на людей с ограниченными возможностями здоровья.

В парке Дружбы полным ходом идет подготовка к лыжным состязаниям. МАУ «Парки Самары» прокладывает специальные трассы различного уровня сложности. В это воскресенье абсолютно всех желающих приглашают принять участие в лыжных гонках. Каждого финишировавшего ожидает сладкий приз, а победители, конечно же, получат заслуженные дипломы и медали.

Кроме того, в этот день все участники соревнований смогут воспользоваться бесплатным прокатом коньков на катке в парке Дружбы.

Начало в 14:00.

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