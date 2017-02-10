Синоптики обещают холодные выходные в Казахстане

«Под влиянием антициклона на территорию Казахстана начали поступать арктические воздушные массы. Поэтому в выходные дни в большинстве областей ожидается холодная погода без осадков. Исключением станут восточные и южные районы республики. На востоке в субботу местами сохранится снег, метель и порывистый ветер. На погоду южных районов Казахстана будет оказывать влияние активная фронтальная зона, ожидается снег, метель, туман, сильный западный ветер», — говорится в сообщении.

Температура воздуха на всей территории республики ожидается на 5−10 ºС ниже климатической номы.