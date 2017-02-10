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09:54 (мск), источник: Kazinform

Синоптики обещают холодные выходные в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз погоды на 11—13 февраля, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Под влиянием антициклона на территорию Казахстана начали поступать арктические воздушные массы. Поэтому в выходные дни в большинстве областей ожидается холодная погода без осадков. Исключением станут восточные и южные районы республики. На востоке в субботу местами сохранится снег, метель и порывистый ветер. На погоду южных районов Казахстана будет оказывать влияние активная фронтальная зона, ожидается снег, метель, туман, сильный западный ветер», — говорится в сообщении.

Температура воздуха на всей территории республики ожидается на 5−10 ºС ниже климатической номы.

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