Два трамвайных маршрута изменятся из-за реконструкции улицы в Ростове

С 18 февраля и до окончания реконструкции трамваи маршрута № 1 будут курсировать по схеме: ЖДВ — Привокзальная площадь — пл. 5-го Донского корпуса — ул. Станиславского — пр. Буденновский — ул. М. Горького — пр. Театральный — ул. Закруткина — пл. Толстого — ул. 28-я Линия — ул. Ченцова — Госпиталь — ул. 26-я Линия — пл. Толстого — ул. Закруткина — пр. Театральный — ул. М. Горького — пр. Буденновский — ул. Станиславского — пл. 5-го Донского корпуса — Привокзальная площадь — ЖДВ.

Движение трамваев маршрута № 4 будет осуществляться по схеме: пр. Сельмаш — ул. 1-й Конной Армии — ул. 14-я Линия — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Буденновский — ул. Станиславского — пл. 5-го Донского корпуса — Привокзальная площадь — ЖДВ — Привокзальная площадь — пл. 5-го Донского корпуса — ул. Станиславского — пр. Буденновский — ул. М. Горького — ул. Ченцова — ул. 14-я Линия — ул. 1-й Конной Армии — пр. Сельмаш.