Умеренно морозная и облачная погода ожидается в Нижегородской области в выходные дни
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 10 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой снег. Температура воздуха составит -1 градус. Ветер
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 10 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой снег. Температура воздуха составит -1 градус. Ветер
11 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит -8 градусов, днем -5 градусов. Ветер
12 февраля — облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха -8 градусов ночью и -5 градусов днем. Ветер