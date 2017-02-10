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09:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Умеренно морозная и облачная погода ожидается в Нижегородской области в выходные дни

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 10 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой снег. Температура воздуха составит -1 градус. Ветер северо-западный, 5 м/с.

11 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит -8 градусов, днем -5 градусов. Ветер северо-западный, 1 м/с.

12 февраля — облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха -8 градусов ночью и -5 градусов днем. Ветер северо-западный, 3 м/с.

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