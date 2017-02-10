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11:52 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Салют в честь Дня защитника Отечества запустят на 15 городских площадках

Московское небо озарят 300-метровые купола из красных, белых и зелёных искр.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Салют в честь Дня защитника Отечества прогремит в 15 точках города вечером 23 февраля. Яркое зрелище можно будет наблюдать с 21:00 до 21:10. За 10 минут 72 салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров. В вечернем небе горожане смогут увидеть вспышки красных, белых и зелёных искр.

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«Для шумового эффекта залпы салютных установок поддержат холостыми выстрелами 18 76-миллиметровых пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны», — рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В пресс-службе также отметили, что главными площадками запуска салюта станут Поклонная гора и Воробьёвы горы. 15 городских площадок, откуда произведут праздничные залпы, расположены так, чтобы все горожане смогли увидеть салют. Все места полностью проверили на безопасность. Запускать салют и следить за порядком будут более 500 военнослужащих. Одновременность залпов они планируют корректировать по радиосвязи.

День защитника Отечества — государственный праздник, традиция отмечать его была заложена в 1922 году.

Где прогремит салют в честь защитников Отечества

Административный округТерриторияАдрес
ЗАОПарк ПобедыВ парке Победы на Поклонной горе, в 400 метрах от Музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан
ЗАОПарк ПобедыВ парке Победы на Поклонной горе, на холме у Входной площади
ЗАОНово-ПеределкиноУлица Федосьино, дом 18, на берегу пруда
ЦАОЛужнецкая набережнаяНа территории олимпийского комплекса напротив Большой спортивной арены
СВАОВДНХНа площади между северными воротами ВДНХ и Сельскохозяйственной улицей
СВАОЛианозовоНовгородская улица, дом 38, на берегу Алтуфьевского пруда
ВАОИзмайловский парк культуры и отдыхаНа территории городка имени Баумана, площадка на берегу Cepeбpянo-Bинoгpaднoгo пруда у дома 3
ЮВАО
Парк «Кузьминки»
Улица Заречье, дом 3а, строение 1, площадка РОСТО
ЮЗАООбручевскийНа территории универсальной спортивной площадки, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов
ЮЗАОЮжное БутовоУлица Академика Понтрягинa, дoм 11, кopпyc 3, на бepeгy Чepнeвcкoгo пpyдa
СЗАО
Митино
Улица Рословка, дом 5, на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»
СЗАОПокровское-Стрешнево
На территории аэродрома Тушино, 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе
САОЛевобережный
Фестивальная улица, дом 2б, парк Дружбы вблизи скульптурной композиции «Дружба континентов»
ЗелАО
Город Зеленоград
Oзёpнaя aллeя, дoм 8, в парке Победы на нижней площадке фонтана на берегу пруда
ТиНАОГородской округ Троицк
На территории Троицкого обособленного подразделения Физического института имени П.Н. Лебедева РАН на Физической улице, в 300 метрах северо-восточнее владения 11
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