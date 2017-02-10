Салют в честь Дня защитника Отечества запустят на 15 городских площадках

Салют в честь Дня защитника Отечества прогремит в 15 точках города вечером 23 февраля. Яркое зрелище можно будет наблюдать с 21:00 до 21:10. За 10 минут 72 салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров. В вечернем небе горожане смогут увидеть вспышки красных, белых и зелёных искр.

«Для шумового эффекта залпы салютных установок поддержат холостыми выстрелами 18 76-миллиметровых пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны», — рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В пресс-службе также отметили, что главными площадками запуска салюта станут Поклонная гора и Воробьёвы горы. 15 городских площадок, откуда произведут праздничные залпы, расположены так, чтобы все горожане смогли увидеть салют. Все места полностью проверили на безопасность. Запускать салют и следить за порядком будут более 500 военнослужащих. Одновременность залпов они планируют корректировать по радиосвязи.

День защитника Отечества — государственный праздник, традиция отмечать его была заложена в 1922 году.

Где прогремит салют в честь защитников Отечества