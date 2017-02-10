Салют в честь Дня защитника Отечества запустят на 15 городских площадках
Московское небо озарят 300-метровые купола из красных, белых и зелёных искр.
Московское небо озарят 300-метровые купола из красных, белых и зелёных искр.
Салют в честь Дня защитника Отечества прогремит в 15 точках города вечером 23 февраля. Яркое зрелище можно будет наблюдать с 21:00 до 21:10. За 10 минут 72 салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров. В вечернем небе горожане смогут увидеть вспышки красных, белых и зелёных искр.
«Для шумового эффекта залпы салютных установок поддержат холостыми выстрелами 18 76-миллиметровых пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны», — рассказали в
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День защитника Отечества — государственный праздник, традиция отмечать его была заложена в 1922 году.
Где прогремит салют в честь защитников Отечества
|Административный округ
|Территория
|Адрес
|ЗАО
|Парк Победы
|В парке Победы на Поклонной горе, в 400 метрах от Музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан
|ЗАО
|Парк Победы
|В парке Победы на Поклонной горе, на холме у Входной площади
|ЗАО
|Ново-Переделкино
|Улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда
|ЦАО
|Лужнецкая набережная
|На территории олимпийского комплекса напротив Большой спортивной арены
|СВАО
|ВДНХ
|На площади между северными воротами ВДНХ и Сельскохозяйственной улицей
|СВАО
|Лианозово
|Новгородская улица, дом 38, на берегу Алтуфьевского пруда
|ВАО
|Измайловский парк культуры и отдыха
|На территории городка имени Баумана, площадка на берегу Cepeбpянo-Bинoгpaднoгo пруда у дома 3
|ЮВАО
|Улица Заречье, дом 3а, строение 1, площадка РОСТО
|ЮЗАО
|Обручевский
|На территории универсальной спортивной площадки, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов
|ЮЗАО
|Южное Бутово
|Улица Академика Понтрягинa, дoм 11, кopпyc 3, на бepeгy Чepнeвcкoгo пpyдa
|Улица Рословка, дом 5, на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»
|СЗАО
|Покровское-Стрешнево
|На территории аэродрома Тушино, 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе
|САО
|Левобережный
|Фестивальная улица, дом 2б, парк Дружбы вблизи скульптурной композиции «Дружба континентов»
|ЗелАО
|Oзёpнaя aллeя, дoм 8, в парке Победы на нижней площадке фонтана на берегу пруда
|ТиНАО
|Городской округ Троицк
|На территории Троицкого обособленного подразделения Физического института имени П.Н. Лебедева РАН на Физической улице, в 300 метрах северо-восточнее владения 11