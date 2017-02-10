Красноярцам приходят письма о судебной задолженности с вирусами
Вредоносный код может не распознаться современными антивирусными средствами.
Вредоносный код может не распознаться современными антивирусными средствами.
Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности. В письмах содержится ссылка на вредоносный код, который может не детектироваться современными антивирусными средствами.
Текст письма выглядит примерно так: «Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до
При переходе по ссылке указанной в тексте письма предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус. «Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения, — предупреждают приставы. — В случае заражения компьютера, ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы».