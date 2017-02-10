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11:16 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцам приходят письма о судебной задолженности с вирусами

Вредоносный код может не распознаться современными антивирусными средствами.

Источник: Reuters

Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности. В письмах содержится ссылка на вредоносный код, который может не детектироваться современными антивирусными средствами.

Текст письма выглядит примерно так: «Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c… С наилучшими пожеланиями, ФССП России. Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте fssprus.ru.».

При переходе по ссылке указанной в тексте письма предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус. «Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения, — предупреждают приставы. — В случае заражения компьютера, ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы».

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