В России вышла в обращение марка в честь убитого посла Андрея Карлова
Марка, посвященная погибшему в Анкаре российскому послу Андрею Карлову, выходит в почтовое обращение 10 февраля, сообщается на сайте АО «Марка».
Марка, посвященная погибшему в Анкаре российскому послу Андрею Карлову, выходит в почтовое обращение 10 февраля, сообщается на сайте АО «Марка».
«В рамках продолжения серии “Герои Российской Федерации” в почтовое обращение выйдет марка, посвященная Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Турецкой Республике» Андрею Карлову", — следует из сообщения.
На марке изображен портрет российского посла и медаль «Золотая Звезда». К выпуску марки также будет издан конверт первого дня и изготовят специальный штемпель для Москвы, говорится в сообщении.
В конце января мэрия Москвы сообщила, что в 2017 году на западе Москвы появится улица, которую назовут в честь Андрея Карлова. Проектируемый проезд № 1968, который назовут в честь российского посла, находится между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей.
В честь Карлова также решили назвать школу в Москве № 648, в которой он учился.
Андрея Карлова убили на открытии выставки «Россия глазами турок» в Анкаре 19 декабря. Бывший полицейский Мевлют Алтынташ, который выстрелил в Карлова, был убит прибывшими сотрудниками турецких спецподразделений.
Убийство посла в МИД России и Совбезе ООН признали террористическим актом.
Президент России Владимир Путин присвоил послу звание Героя России посмертно.