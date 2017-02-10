В России вышла в обращение марка в честь убитого посла Андрея Карлова

«В рамках продолжения серии “Герои Российской Федерации” в почтовое обращение выйдет марка, посвященная Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Турецкой Республике» Андрею Карлову", — следует из сообщения.

На марке изображен портрет российского посла и медаль «Золотая Звезда». К выпуску марки также будет издан конверт первого дня и изготовят специальный штемпель для Москвы, говорится в сообщении.

В конце января мэрия Москвы сообщила, что в 2017 году на западе Москвы появится улица, которую назовут в честь Андрея Карлова. Проектируемый проезд № 1968, который назовут в честь российского посла, находится между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей.