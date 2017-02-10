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09:55 (мск), источник: РБК

В России вышла в обращение марка в честь убитого посла Андрея Карлова

Марка, посвященная погибшему в Анкаре российскому послу Андрею Карлову, выходит в почтовое обращение 10 февраля, сообщается на сайте АО «Марка».

«В рамках продолжения серии “Герои Российской Федерации” в почтовое обращение выйдет марка, посвященная Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Турецкой Республике» Андрею Карлову", — следует из сообщения.

На марке изображен портрет российского посла и медаль «Золотая Звезда». К выпуску марки также будет издан конверт первого дня и изготовят специальный штемпель для Москвы, говорится в сообщении.

В конце января мэрия Москвы сообщила, что в 2017 году на западе Москвы появится улица, которую назовут в честь Андрея Карлова. Проектируемый проезд № 1968, который назовут в честь российского посла, находится между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей.

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В честь Карлова также решили назвать школу в Москве № 648, в которой он учился.

Андрея Карлова убили на открытии выставки «Россия глазами турок» в Анкаре 19 декабря. Бывший полицейский Мевлют Алтынташ, который выстрелил в Карлова, был убит прибывшими сотрудниками турецких спецподразделений.

Убийство посла в МИД России и Совбезе ООН признали террористическим актом.

Президент России Владимир Путин присвоил послу звание Героя России посмертно.

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