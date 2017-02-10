«Мерседес» выгуливает: собака на поводке из авто повеселила красноярцев (видео)

Красноярские интернет-пользователи поспорили о необычном методе выгула собаки — на поводке из автомобиля «Мерседес».

Видеозапись инцидента появилась сегодня в одном из красноярских автомобильных пабликов, однако ее автор не сообщил, где и когда она была сделана. На кадрах видно, как между домами на небольшой скорости едет иномарка, из открытого окна которой тянется поводок. Следом за машиной на привязи бежит собака. Когда животное остановилось, водитель этого не сделал, и собака продолжила бежать за машиной.

Многие интернет-пользователи посчитали подобные прогулки недопустимыми, пожалели животное, а его хозяина назвали лентяем. Они также отметили, что при такой прогулке существует опасность — в данном случае поводок мог намотаться на колесо, и животное получило бы травмы.

Нашлись и те, кто встал на защиту водителя, заявив, что в мороз выгуливают своих собак таким же способом. «И машину в гараж отогнал, и пса выгулял. Никакого живодерства», — завил один из участников дискуссии. Некоторые подписчики просто отшутились по поводу случившегося: «Пёс выгуливает “Мерса”».