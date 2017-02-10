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10:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ледовая переправа связала Ольхон с материком на Байкале

Движение по ледовой трассе можно осуществлять со скоростью не более 10 км/ч.

Безопасно добраться до Ольхона можно с сегодняшнего дня по официально открытой ледовой трассе, проложенной через озеро Байкал. Движение по ледовой трассе можно осуществлять круглосуточно со скоростью не более 10 км/ч, о чем водителям напоминают специальные знаки, установленные на подъездах к ней. Края дороги обозначены ограничительными вешками, окрашенными светоотражающей краской, на въездах установлены щиты со спасательными средствами. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Ледовая переправа Куркут — Иркутская губа была обследована комиссией в составе специалистов Дорожной службы Иркутской области, сотрудников ГИМС, ГИБДД и представителей администрации Ольхонского района. Они первыми совершили поездку на остров и обратно, проверяя соответствие ледовой дороги требованиям безопасности. Были проведены контрольные замеры толщины льда, наличие и состояние разметочных вешек, информационных знаков, пунктов обогрева, пропускных пунктов и аварийно-спасательного инвентаря.

«Толщина льда на переправе — около 60 см. По ней разрешено двигаться транспортным средствам общей массой не более десяти тонн. На этом хотелось бы заострить особое внимание. Самовольный выезд на лед большегрузов чреват трагедией», — отметил главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

Спасатели настоятельно не рекомендуют выезд за пределы трассы из-за большого количества трещин, нажимов и торосов. С информацией об опасных местах на озере можно ознакомиться с помощью карт, размещенных на съездах. Проверка безопасной эксплуатации ледовой переправы, отслеживание изменения толщины и структуры льда будет осуществляться ежедневно.

Отметим, что Ольхонская ледовая трасса через озеро Байкал — самая протяженная переправа в Иркутской области, ее длина составляет 11 км. По ней традиционно осуществляется завоз всего необходимого для населения. До открытия дороги связь с большой землей осуществлялась с помощью судов на воздушной подушке, работавших по договору с администрацией района.

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