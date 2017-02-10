Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
Трамп рассказал о "самой ужасной сделке" Обамы: "Это позор"
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Жириновский высказался о замужестве Собчак: реакция звезды
Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной - СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
10:05 (мск), источник: VLADNEWS

Приставы предупреждают приморцев об опасном компьютерном вирусе

УФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы.

Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:

«Добрый день,

Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017.

В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.

Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c….

С наилучшими пожеланиями,

ФССП России.

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.

По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте fssprus.ru.

При переходе по ссылке указанной в тексте письма предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив вы подвергаете свой компьютер опасности заражения.

В случае заражения компьютера УФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Несоблюдение техники безопасности чуть не стоило жизни приморцу
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
СМИ раскрыли подробности инцидента с ударом ВКС РФ в Сирии
Пограничная стена с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Фигуранты дела «Шалтая-Болтая» не пошли на сделку со следствием
В России вышла в обращение марка в честь убитого посла Карлова
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Государство застрахует всех дольщиков
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Жильцов новостроек предложили освободить от оплаты капремонта
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь