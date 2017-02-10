Приставы предупреждают приморцев об опасном компьютерном вирусе

Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:

«Добрый день,

Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017 .

В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.

Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c….

С наилучшими пожеланиями,

ФССП России.

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.

По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте fssprus.ru.

При переходе по ссылке указанной в тексте письма предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив вы подвергаете свой компьютер опасности заражения.

В случае заражения компьютера УФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы.