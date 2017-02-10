Новосибирский зоопарк: санкции ЕС повлияли на распределение редких животных

«Евросоюз, санкции, поэтому сейчас сложно что-то получать. Будем настраиваться на азиатские зоопарки. К сожалению, некоторые политические моменты касаются и зоопарков. У Европы в приоритете свои зоопарки. Раньше было намного проще получать животных, а сейчас три года ведешь переговоры, чтобы получить какой-то вид, для содержания которого у нас есть все условия…» — рассказал он.

В свою очередь, замдиректора зоопарка по научной работе Ольга Шило рассказала, что, к примеру, зоопарк длительное время ведет переговоры по получению малых панд, однако координаторы европейской программы сохранения видов пишут, что «в приоритете европейские зоопарки».

«Сейчас мы больше планируем контактировать с нашими азиатскими партнерами, так как европейские к нам стали настороженно относиться. Азиатские зоопарки тоже стали хорошо развиваться, создают свои программы сохранения видов. К тому же мы географически расположены хорошо. Но это не значит, что мы будем рвать связи с европейскими программами», — сказала Шило.

Директор зоопарка добавил, что кроме малых панд в настоящее время ведутся переговоры по получению зоопарком гигантских муравьедов, а также редких копытных, в частности, барана Марко Поло.