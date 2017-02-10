Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
«Живой Кен» не может нормально дышать
Стало известно о реакции турецких военных на удар ВКС России
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Жириновский высказался о замужестве Собчак: реакция звезды
Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной - СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
10:13 (мск), источник: РИА Новости

Новосибирский зоопарк: санкции ЕС повлияли на распределение редких животных

НОВОСИБИРСК, 10 фев — РИА Новости. Антироссийские санкции Евросоюза существенно затруднили ситуацию по получению зоопарком Новосибирска редких видов животных по европейским программам сохранения видов, в связи с чем планируется больше контактировать с азиатскими зоопарками, сообщил журналистам в пятницу директор зоопарка Андрей Шило.

Источник: РИА Новости

«Евросоюз, санкции, поэтому сейчас сложно что-то получать. Будем настраиваться на азиатские зоопарки. К сожалению, некоторые политические моменты касаются и зоопарков. У Европы в приоритете свои зоопарки. Раньше было намного проще получать животных, а сейчас три года ведешь переговоры, чтобы получить какой-то вид, для содержания которого у нас есть все условия…» — рассказал он.

В свою очередь, замдиректора зоопарка по научной работе Ольга Шило рассказала, что, к примеру, зоопарк длительное время ведет переговоры по получению малых панд, однако координаторы европейской программы сохранения видов пишут, что «в приоритете европейские зоопарки».

«Сейчас мы больше планируем контактировать с нашими азиатскими партнерами, так как европейские к нам стали настороженно относиться. Азиатские зоопарки тоже стали хорошо развиваться, создают свои программы сохранения видов. К тому же мы географически расположены хорошо. Но это не значит, что мы будем рвать связи с европейскими программами», — сказала Шило.

Директор зоопарка добавил, что кроме малых панд в настоящее время ведутся переговоры по получению зоопарком гигантских муравьедов, а также редких копытных, в частности, барана Марко Поло.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Врачи: перевод сироты Васи на гемодиализ в Москву готовили с 2015 года
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
СМИ раскрыли подробности инцидента с ударом ВКС РФ в Сирии
Пограничная стена с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Фигуранты дела «Шалтая-Болтая» не пошли на сделку со следствием
В России вышла в обращение марка в честь убитого посла Карлова
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь