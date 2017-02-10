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10:08 (мск), источник: Uralpress.ru

Жители Челябинской области увидят лунное затмение

Предстоящей ночью, 11 февраля, жители Челябинской области смогут увидеть полутеневое затмение Луны. В этот момент Луна не вступит в тень Земли, а лишь полностью погрузится в ее полутень.

Источник: AP 2016

Как сообщили в московском планетарии, за этим явлением можно будет наблюдать с 01:34 до 05:53 (по московскому времени) на всей территории России, кроме Дальнего Востока.

Максимальное погружение в полутень Земли на 1,02 лунного диска произойдет в 3 часа 44 минуты по московскому времени.

Луна окажется в полутени Земли полностью. В это время Солнце практически полностью скроется за Землей. При безоблачной погоде можно будет невооруженным глазом увидеть, что северный край Луны станет темным.

Кроме того, ночью можно будет увидеть приближение к Земле кометы 45Р/Хонды-Мркоса-Пайдушаковой. Эта комета, названная в честь трёх своих первооткрывателей, будет видна в бинокли и любительские телескопы незадолго до восхода Солнца в созвездии Орла.

Кроме того, 26 февраля 2017 года можно будет наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, но только в Южной Америке и Африке. В это время Луна не полностью закрывает Землю от Солнца и вокруг неё образуется своеобразная корона из солнечных лучей.

В планетарии рассказали, что лунные затмения происходят в моменты полнолуния, когда три небесных тела Солнце, Земля и Луна располагаются на одной прямой. Лунные затмения бывают полные и частные в зависимости от того, покрывает земная тень весь лунный диск или его часть. Если земная тень не касается лунного диска, но проходит вблизи него, происходит полутеневое лунное затмение. В этот момент для наблюдателя на Луне Земля закрывает собой часть солнечного диска; говорят, что на Луну ложится «полутень» Земли. Если же земная полутень покрывает лишь часть Луны, то это частное полутеневое лунное затмение (заметить его глазом весьма сложно).

Следующее затмение Луны состоится 7 августа 2017 года, и оно будет частным, Луна незначительно погрузится в тень Земли своим южным краем на 0,25 лунного диаметра.

Полное затмение Луны жители земного шара смогут увидеть в следующий раз лишь 31 января 2018 года (с видимостью в России)

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