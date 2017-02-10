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09:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии минувшей ночью температура воздуха опускалась до -48 градусов

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане минувшей ночью температура воздуха опускалась до максимально низких значений. Как сообщают жители районов региона, столбики термометров в Баймакском районе опустились до -48 градусов, в одной из деревень Белорецкого района зафиксирована температура до -44.

«Самая низкая температура сегодня ночью наблюдалась на метеостанции “Емаши” (Белокатайский район), здесь было зарегистрировано -38,5 градусов, на метеостанции “Шульган-Таш” (Бурзянский район) было 37,7, на метеостанции “Архангельское” — 36,1, “Караидель” — 36,2. В Уфе в районе аэропорта “Уфа” было -32,5, в Деме -32,2, по городу -24 градуса», — рассказала агентству «Башинформ» пресс-секретарь Башгидромета Гульназ Закирова.

Согласно нормативам, в сильные морозы школьники могут не посещать занятия в школах. В начальных классах учебные занятия в сельских школах отменяются при температуре — 23 градуса и ниже, в городских школах — при 25 градусах мороза. Занятия у учащихся 5−9 классов в сельских школах отменяются при 25 градусах ниже нуля, в городских — при 27. Старшеклассники сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха 30 градусов и ниже, городских — при 32 градусах.

По сообщению управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, морозная погода в республике продержится до конца текущей недели. Холод принес арктический антициклон. В субботу, 11 февраля, температура воздуха ночью опустится до -20,-25 градусов, местами до -32, днем будет -12,-17, местами до -22. В воскресенье, 12 февраля, ночью ожидается -25,-30, местами до -35, днем -13,-18 градусов.

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