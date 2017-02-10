Пенсионный фонд предупреждает татарстанцев о случаях мошенничества

Гражданам звонят якобы от имени сотрудников Пенсионного фонда с целью уточнения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) гражданина, реквизитов банковских карт либо иных данных.

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан предупреждает, что сотрудники Государственного Пенсионного фонда не совершают телефонных звонков для уточнения этих персональных данных. Более того, работники Пенсионного фонда России не посещают граждан на дому и не совершают поквартирных обходов и не ведут никакую работу по принуждению граждан к выбору способа формирования пенсионных накоплений.