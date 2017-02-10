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10:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Пенсионный фонд предупреждает татарстанцев о случаях мошенничества

(Город Казань KZN.RU, 10 февраля). Новые формы мошенничества зафиксированы в Татарстане.

Гражданам звонят якобы от имени сотрудников Пенсионного фонда с целью уточнения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) гражданина, реквизитов банковских карт либо иных данных.

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан предупреждает, что сотрудники Государственного Пенсионного фонда не совершают телефонных звонков для уточнения этих персональных данных. Более того, работники Пенсионного фонда России не посещают граждан на дому и не совершают поквартирных обходов и не ведут никакую работу по принуждению граждан к выбору способа формирования пенсионных накоплений.

Как напоминает пресс-служба ведомства, прием граждан осуществляется в клиентских службах Управлений Пенсионного фонда России в городах и районах Республики Татарстан и на выездных приемах специализированного автомобиля «мобильной клиентской службы». Все сотрудники имеют удостоверение работника Пенсионного фонда России и обязаны предъявить его по требованию гражданина.

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Пенсионный фонд предупреждает татарстанцев о случаях мошенничества
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