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09:53 (мск), источник: РИА Новости

Очередь из грузовиков на паромной переправе в Крым сократилась втрое

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости, Максим Грознов. Керченская паромная переправа работает штатно, число ожидающих в очереди грузовиков с обеих сторон сокращено с 600 до 200, ожидается, что полностью очередь исчезнет к вечеру пятницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора переправы «Морская дирекция».

Источник: РИА "Новости"

Работа керченской паромной переправы была прервана из-за неблагоприятных погодных условий в ночь с 7 на 8 февраля. Переправа возобновила работу вечером 9 февраля.

«Паромная переправа работает штатно, прогноз благоприятный. Сейчас очереди для легковых автомобилей и автобусов отсутствуют, осталось примерно по сто грузовых машин с обеих сторон», — сообщили в дирекции.

Накануне число грузовых автомобилей, которые ожидали в портах «Крым» и «Кавказ» превышало 600 единиц. Очередь возникла из-за почти двухдневного простоя переправы, связанного с плохими погодными условиями, сообщили в дирекции. Сейчас на линии функционируют шесть паромов.

«В течение 10−12 часов ситуация полностью стабилизируется, переправа и для грузовых автомобилей будет работать «с колес», — добавили в пресс-службе.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополь являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время через пролив строится Керченский мост, который будет самым протяженным в России.

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