Синоптики обещают холода на выходных

В субботу ночью температура воздуха опустится до минус 8 градусов, днем будет минус 4 градуса. В воскресенье днем также ожидается минус 4, ночью синоптики обещают минус 7. Оба выходных дня будут облачными, но без осадков, полагают в Гидрометцентре.

Прогноз Калининградского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды частично совпадает с прогнозом Гидрометцентра. В субботу ночью -8, днем -4, в воскресенье ночью -6, днем -4. Этот прогноз обещает и в субботу, и в воскресенье небольшие осадки.

Согласно прогнозу погоды на «Новом Калининграде.Ru», в субботу ночью температура опустится до -8,8 градуса, днем будет до -1,3. В воскресенье ночью ожидается -6,6 градуса, днем — -1,3. Этот прогноз обещает небольшой снег только утром в субботу.