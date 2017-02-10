Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Домой на автопилотеСложно ли неподготовленному пассажиру посадить самолет?
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Спасения не будет: МВФ отказался давать деньги Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
13:13 (мск), источник: Новый Калининград

Синоптики обещают холода на выходных

Предстоящие выходные в Калининградской области будут холодными, вероятность осадков, несмотря на переменную облачность невысока. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Гидрометцентра РФ.

Источник: Новый Калининград

В субботу ночью температура воздуха опустится до минус 8 градусов, днем будет минус 4 градуса. В воскресенье днем также ожидается минус 4, ночью синоптики обещают минус 7. Оба выходных дня будут облачными, но без осадков, полагают в Гидрометцентре.

Прогноз Калининградского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды частично совпадает с прогнозом Гидрометцентра. В субботу ночью -8, днем -4, в воскресенье ночью -6, днем -4. Этот прогноз обещает и в субботу, и в воскресенье небольшие осадки.

Согласно прогнозу погоды на «Новом Калининграде.Ru», в субботу ночью температура опустится до -8,8 градуса, днем будет до -1,3. В воскресенье ночью ожидается -6,6 градуса, днем — -1,3. Этот прогноз обещает небольшой снег только утром в субботу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Опасные пациенты: краткая история побега из психбольницы в Калининграде
Кремль прокомментировал инцидент с ударом ВКС РФ в Сирии
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с президентами
Дело Дадина пересмотрят
Минсельхоз исключил рост цен на молоко
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Закон о бессрочной приватизации жилья принят Госдумой
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Фильм со Шварценеггером в роли россиянина раскритиковали Замминистра культуры Северной Осетии считает, что картина «Последствия» может стать спекуляцией на трагедии Виталия Калоева
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь