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11:28 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцев приглашают принять участие в «Лыжне России»

В эту субботу, 11 февраля, Всероссийский день зимних видов спорта. В этот день традиционно пройдёт «Лыжня России».

Ежегодный массовый забег начнётся в 11 утра. Чтобы подать заявку на участие, нужно будет прийти на пару часов раньше. Правда, сделать это также можно и сегодня в Музее спорта.

Кстати, в прошлом году участие в акции приняли лишь около четырёхсот воронежцев — видимо, помешала дождливая погода. На этот же раз синоптики прогнозируют до 6 градусов мороза и небольшой снег.

Стоит отметить, в этот день там же пройдет этап спартакиады ГТО среди чиновников. Помимо забега на лыжах, им придётся сдать бег. Участвовать в соревнованиях будут почти 50 команд.

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