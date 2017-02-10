Воронежцев приглашают принять участие в «Лыжне России»

Ежегодный массовый забег начнётся в 11 утра. Чтобы подать заявку на участие, нужно будет прийти на пару часов раньше. Правда, сделать это также можно и сегодня в Музее спорта.

Кстати, в прошлом году участие в акции приняли лишь около четырёхсот воронежцев — видимо, помешала дождливая погода. На этот же раз синоптики прогнозируют до 6 градусов мороза и небольшой снег.

Стоит отметить, в этот день там же пройдет этап спартакиады ГТО среди чиновников. Помимо забега на лыжах, им придётся сдать бег. Участвовать в соревнованиях будут почти 50 команд.