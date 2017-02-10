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10:18 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области на выходных ожидается 39-градусный мороз

Синоптики прогнозируют потепление только к середине предстоящей рабочей недели.

Источник: Om1.ru

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы опубликовало прогноз погоды на ближайшие семь дней. Омичи уже знают, что им следует готовиться к аномальным морозам. Синоптики уточнили, к каким именно.

Ольга Демидова, начальник отдела метеорологических прогнозов:

 — В результате вторжения арктического холодного воздуха в выходные дни и в начале следующей недели ожидается морозная погода без осадков, с температурой воздуха ниже климатической нормы. В дальнейшем мороз ослабеет, температура воздуха будет постепенно повышаться.

В субботу, 11 февраля, в регионе ожидается очень холодная ночь: −29…−34°, при прояснении до -39°. Днём температура воздуха повысится −23…−28°. Прогнозируется изморозь, местами слабый снег.

В воскресенье, 12 февраля, холод сохранится. Ночью будет −29…−34°, при прояснении до -39°. Днём обещают −21…−26°. Осадков не обещают.

В понедельник, 13 февраля, местами пройдёт небольшой снег. Температура ночью составит −27…−32°, днём −18…−23°.

Во вторник и в среду, 14 и 15 февраля, ночью потеплеет до −23…−28°, а днём до −16…−21°.

В четверг, 16 февраля, омичи смогут отдохнуть от сильных морозов. Ночью ожидается −20…−25°, днём −14…−19°.

В пятницу, 17 февраля, над Омской областью пройдёт снег. Усилится ветер. Зато станет ещё теплее. Температура воздуха ночью составит −17…−22°, днём −11…−16°.

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В Омской области на выходных ожидается 39-градусный мороз
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