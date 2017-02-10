Погода в Новосибирске: штормовое предупреждение до 15 февраля
Холодный Арктический атмосферный фронт принес похолодание в Новосибирскую область. В ближайшие дни температура опустится до -27 градусов, в ночные часы — до -38.
Холодный Арктический атмосферный фронт принес похолодание в Новосибирскую область. В ближайшие дни температура опустится до -27 градусов, в ночные часы — до -38.
После экстренного предупреждения в ночь на десятое февраля в Новосибирскую область пришел холодный Арктический фронт. На выходных ожидается похолодание, МЧС рекомендует соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от дальних поездок.
«В связи с резким похолоданием мы дали штормовое предупреждение на
В соседних Томской, Кемеровской области и Алтайском крае также будут морозы. В ночь на десятое февраля МЧС сообщало о закрытии трасс в Омском направлении.
«Лыжню России-2017», запланированную в области на 11 февраля, перенесли на следующую субботу 18 февраля.