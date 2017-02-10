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15:38 (мск), источник: VN.RU

Погода в Новосибирске: штормовое предупреждение до 15 февраля

Холодный Арктический атмосферный фронт принес похолодание в Новосибирскую область. В ближайшие дни температура опустится до -27 градусов, в ночные часы — до -38. Из-за морозов в Новосибирске и области отменили «Лыжню России-2017». Синоптики дали штормовое предупреждение.

После экстренного предупреждения в ночь на десятое февраля в Новосибирскую область пришел холодный Арктический фронт. На выходных ожидается похолодание, МЧС рекомендует соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от дальних поездок.

«В связи с резким похолоданием мы дали штормовое предупреждение на 11—15 февраля. Ожидается аномальная для февраля холодная погода с понижением температур до -27 градусов днем, и до −30… −38 в ночные часы. В целом вторая декада февраля будет холодной с температурой на три-пять градусов ниже климатической нормы, — рассказал корреспонденту VN.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В соседних Томской, Кемеровской области и Алтайском крае также будут морозы. В ночь на десятое февраля МЧС сообщало о закрытии трасс в Омском направлении.

«Лыжню России-2017», запланированную в области на 11 февраля, перенесли на следующую субботу 18 февраля.

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