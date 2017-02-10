Выходные в Приморье будут ветреными

В минувшие сутки в Приморье стало теплее на 3−4 градуса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.ру.

Вчера во Владивостоке было прохладно: утром -13 °C, днем -8 °C. Дул свежий северный ветер. Ночью город накрыли облака высотного центра, утром прошел небольшой снег.

Сегодня в крае облачно, местами идет небольшой снег, температура воздуха осталась на уровне вчерашней. Во Владивостоке −6…−9 °C, сильный северный ветер.

В субботу на погоду в Приморье будет влиять северная периферия вихря. Местами возможен снег. На побережье усилится северный ветер. Минимальная температура воздуха −11…−20 °C, при прояснениях до -30 °C, теплее всего будет на побережье, −4…−10 °C. Днем в крае воздух прогреется до −2…−9 °C, а на юге в некоторых районах не исключается прогрев и до +3 °C.

В воскресенье осадки прекратятся. Ночью количество облаков уменьшится, похолодает до −12…−20 °C, в центральных районах до -28 °C, на побережье −6…−11 °C. Днем потеплеет до −2…−9 °C, на побережье до +4…-1 °C.

Во Владивостоке в субботу преимущественно без осадков. Ветер северный сильный. Ночью морозно −9…−12 °C, днем −2…−5 °C.

В воскресенье осадков не ожидается. Ветер ослабеет, но возможны порывы до 9−14 м/с. Ночью −8…−10 °C, днём температура повысится до −2…−5 °C.

В начале следующей недели характер погоды в Приморье будет спокойным. Ночами морозно, а фон дневных температур будет постепенно повышаться.