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11:02 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области установят более 300 камер видеонаблюдения

Системы видеонаблюдения Нижнего Новгорода будут интегрированы в комплекс «Безопасный город» в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В 2017 году в Нижегородской области планируется дополнительно установить 310 камер уличного видеонаблюдения. Еще 70 камер смогут распознавать автомобильные номера, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В правоохранительный сегмент комплекса комплекс «Безопасный город» планируется интегрировать сторонние системы видеонаблюдения железнодорожного вокзала и аэропорта, метро, автовокзалов, крупных гостиниц, спортивных объектов и торговых центров.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2017 году появится 17 новых стационарных комплексов фиксации нарушений. Пять из них будут фиксировать нарушения правил проезда железнодорожного переезда.

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