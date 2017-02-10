В Нижегородской области установят более 300 камер видеонаблюдения

В 2017 году в Нижегородской области планируется дополнительно установить 310 камер уличного видеонаблюдения. Еще 70 камер смогут распознавать автомобильные номера, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В правоохранительный сегмент комплекса комплекс «Безопасный город» планируется интегрировать сторонние системы видеонаблюдения железнодорожного вокзала и аэропорта, метро, автовокзалов, крупных гостиниц, спортивных объектов и торговых центров.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2017 году появится 17 новых стационарных комплексов фиксации нарушений. Пять из них будут фиксировать нарушения правил проезда железнодорожного переезда.