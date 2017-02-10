Численность постоянного населения Молдовы продолжает падать

Более половины населения страны составляют сельские жители — 2 034,1 тыс. человек или 57,3%, а в городских населенных пунктах — 1 516,8 тыс. человек или 42,7%.

Территориальное распределение указывает на сокращение числа жителей в большинстве территориально — административных единиц, преимущественно в Бриченском, Дрокиевском, Флорештском, Окницком, Сорокском, Хынчештском и Теленештском районах (на 0,5−0,7 тыс.).

Небольшое увеличение зафиксировано в мун. Бэлць (0,6 тыс.), Яловенском (0,3 тыс) и Стрэшенском (0,1 тыс.) районах, а также в АТО Гагаузия (0,1 тыс.).

В мун. Кишинев численность населения выросла более существенно (на 6,4 тыс.).

Национальное бюро статистики уточняет, что численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2017 года не основана на переписи населения и жилья 2014 года.