Самыми упоминаемыми животными Московского зоопарка стали ягуаранди и ай-ай
Одной из самых популярных связанных с зоопарком новостей стало сообщение о том, что аллигатор Сатурн связан с Гитлером.
Одной из самых популярных связанных с зоопарком новостей стало сообщение о том, что аллигатор Сатурн связан с Гитлером.
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Самыми популярными новостями о животных Московского зоопарка, который 12 февраля отмечает 153-й день рождения, являются сообщения о рождении новых питомцев, а также пополнении коллекции зоопарка экзотическими животными, показывают данные системы медиаанализа «СКАН-Интерфакс».
За минувший год в различных российских СМИ было опубликовано более 8 тыс. сообщений, связанных с Московским зоопарком, он является самым упоминаемым в СМИ зоопарком России, на втором месте находится Ленинградский, третью позицию занимает Екатеринбургский.
Самыми популярными животными в СМИ в минувшем году стали ягуарунди (редкие южноамериканские кошки, пополнившие число обитателей зоопарка);
Отдельный крупный кластер новостей был сформирован вокруг медведей Московского зоопарка, бурых и белых. СМИ активно писали о том, что в 2016 г. бурые и гималайские медведи впали в спячку раньше обычного, а также об участии Московского зоопарка в программе по размножению и сохранению белого медведя (непосредственный инфоповод — отправка двух белых медвежат в зоопарк Будапешта).
Из новостей зоопарка как учреждения самыми востребованными в СМИ были новости о том, что руководителем Московского зоопарка назначена Светлана Акулова, сообщения о планируемой реставрации зоопарка и о том, что в Новой Москве может появиться филиал Московского зоопарка.
Наконец, одной из самых популярных новостей в СМИ стали сообщения о том, что один из старейших обителей зоопарка, аллигатор Сатурн, связан с Адольфом Гитлером. Описывая его историю в своем блоге писатели Борис Акунин упомянул, что аллигатор, перевезенный в СССР из Берлинского зоопарка в 1946 г., был едва ли не личным питомцем Гитлера. «Он, конечно, был современником Гитлера, как и многие другие