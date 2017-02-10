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11:09 (мск), источник: Интерфакс

Самыми упоминаемыми животными Московского зоопарка стали ягуаранди и ай-ай

Одной из самых популярных связанных с зоопарком новостей стало сообщение о том, что аллигатор Сатурн связан с Гитлером.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Самыми популярными новостями о животных Московского зоопарка, который 12 февраля отмечает 153-й день рождения, являются сообщения о рождении новых питомцев, а также пополнении коллекции зоопарка экзотическими животными, показывают данные системы медиаанализа «СКАН-Интерфакс».

За минувший год в различных российских СМИ было опубликовано более 8 тыс. сообщений, связанных с Московским зоопарком, он является самым упоминаемым в СМИ зоопарком России, на втором месте находится Ленинградский, третью позицию занимает Екатеринбургский.

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Самыми популярными животными в СМИ в минувшем году стали ягуарунди (редкие южноамериканские кошки, пополнившие число обитателей зоопарка); ай-ай (мадагаскарские руконожки, приматы, похожие на лемура, ведутся переговоры о передаче их Московскому зоопарку парком Даррелла на Нормандских островах); птенцы фламинго, появившиеся на свет в зоопарке в прошлом году; крошечные антилопы дик-дик, привезенные в зоопарк в этом году и благополучно обзаведшиеся потомством; а также сурки — высокая упоминаемость сурков была связана с медийной активностью вокруг Дня сурка, а также с новостями зоопарка о том, что возобновляется программа по размножению самых маленьких сурков Мензбира.

Отдельный крупный кластер новостей был сформирован вокруг медведей Московского зоопарка, бурых и белых. СМИ активно писали о том, что в 2016 г. бурые и гималайские медведи впали в спячку раньше обычного, а также об участии Московского зоопарка в программе по размножению и сохранению белого медведя (непосредственный инфоповод — отправка двух белых медвежат в зоопарк Будапешта).

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Из новостей зоопарка как учреждения самыми востребованными в СМИ были новости о том, что руководителем Московского зоопарка назначена Светлана Акулова, сообщения о планируемой реставрации зоопарка и о том, что в Новой Москве может появиться филиал Московского зоопарка.

Наконец, одной из самых популярных новостей в СМИ стали сообщения о том, что один из старейших обителей зоопарка, аллигатор Сатурн, связан с Адольфом Гитлером. Описывая его историю в своем блоге писатели Борис Акунин упомянул, что аллигатор, перевезенный в СССР из Берлинского зоопарка в 1946 г., был едва ли не личным питомцем Гитлера. «Он, конечно, был современником Гитлера, как и многие другие животные-долгожители, но это не значит, что они даже были знакомы», — комментировала ситуацию начальник службы по внешним коммуникациям Московского зоопарка Ольга Вайншток.

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