Самыми упоминаемыми животными Московского зоопарка стали ягуаранди и ай-ай

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Самыми популярными новостями о животных Московского зоопарка, который 12 февраля отмечает 153-й день рождения, являются сообщения о рождении новых питомцев, а также пополнении коллекции зоопарка экзотическими животными, показывают данные системы медиаанализа «СКАН-Интерфакс». За минувший год в различных российских СМИ было опубликовано более 8 тыс. сообщений, связанных с Московским зоопарком, он является самым упоминаемым в СМИ зоопарком России, на втором месте находится Ленинградский, третью позицию занимает Екатеринбургский.

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Самыми популярными животными в СМИ в минувшем году стали ягуарунди (редкие южноамериканские кошки, пополнившие число обитателей зоопарка); ай-ай (мадагаскарские руконожки, приматы, похожие на лемура, ведутся переговоры о передаче их Московскому зоопарку парком Даррелла на Нормандских островах); птенцы фламинго, появившиеся на свет в зоопарке в прошлом году; крошечные антилопы дик-дик, привезенные в зоопарк в этом году и благополучно обзаведшиеся потомством; а также сурки — высокая упоминаемость сурков была связана с медийной активностью вокруг Дня сурка, а также с новостями зоопарка о том, что возобновляется программа по размножению самых маленьких сурков Мензбира. Отдельный крупный кластер новостей был сформирован вокруг медведей Московского зоопарка, бурых и белых. СМИ активно писали о том, что в 2016 г. бурые и гималайские медведи впали в спячку раньше обычного, а также об участии Московского зоопарка в программе по размножению и сохранению белого медведя (непосредственный инфоповод — отправка двух белых медвежат в зоопарк Будапешта).

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